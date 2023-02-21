Никитенко Анастасия Исакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Анастасия Исакиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1922

Дочь: Есипенко Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Никитенко Яков

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитенко Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Никитенко Яков

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