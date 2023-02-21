Никитенко Анастасия Исакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1922
Дочь: Есипенко Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Никитенко Яков
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитенко Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Никитенко Яков