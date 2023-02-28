Есипенко (Никитенко) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1922
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1922
Отец: Никитенко Яков
Рождение ребёнка
09.03.1947
Дочь: Есипенко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Есипенко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1949
Дочь: Есипенко Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Есипенко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Есипенко Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Есипенко Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно