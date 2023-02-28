Есипенко (Никитенко) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсипенко (Никитенко) Наталья Яковлевна

Есипенко (Никитенко) Наталья Яковлевна

avatar

Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

02.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1922

Отец: Никитенко Яков

Мать: Никитенко Анастасия Исакиевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.03.1947

Дочь: Есипенко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Есипенко Алексей Петрович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.09.1949

Дочь: Есипенко Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Есипенко Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Есипенко Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Есипенко Алексей Петрович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есипенко Алексей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close