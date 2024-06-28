Аушев Степан Матвеевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1900
Отец: Аушев Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1910 по 1914
окончил четыре группы Казатинского 2-классного железнодорожного училища
Образование
С 1914 по 1917
Умань, Черкаська область
обучался в 4-классном Уманском духовном училище (не окончил)
Образование
С 1917 по 1919
обучался в 6-классной Казатинской гимназии (не окончил)
Образование
С 1922 по 1923
окончил Киевский железнодорожный техникум (механический факультет, специальность - техник путей сообщения I разряда, инженер-механик)
Работа или профессия
С ?.12.1923 по 1924
Шепетовка, Хмельницька область
помощник машиниста в депо Шепетовка
Работа или профессия
С 1924 по ?.05.1928
помощник машиниста, машинист в депо Казатин
Вступление в партию
?.05.1928
вступил в члены ВКП(б) - Казатинский райком (был кандидатом с сентября 1927 г.) партбилеты №1154135, №0811687
Работа или профессия
С ?.06.1928 по ?.03.1929
инструктор Участкового комитета профсоюза железнодорожников (Учкпрофсож)
Осуждение
1929
получил взыскание за нарушение партийной дисциплины (поставлен на вид при обмене партийных документов в 1936 г.)
Работа или профессия
С ?.04.1929 по ?.08.1930
машинист в депо Казатин
Образование
С 1930 по 1931
экстерном окончил Киевский машиностроительный институт (инженер-механик транспортно-тягового уклона)
Работа или профессия
С ?.09.1930 по ?.11.1931
инженер отдела рационализации в Управлении (Дирекции) Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.12.1931 по ?.08.1933
инженер мобилизационного отдела в отделении тяги 5-го эксплуатационного района
Работа или профессия
С ?.09.1933 по ?.09.1934
инженер технического бюро в депо Одесса Главная и Товарная - 5-й вагонный и паровозный участки
Работа или профессия
С ?.10.1934 по 1936
Чернигов, Чернігівська область
заместитель начальника, начальник депо Чернигов (ТЧ-11)
Работа или профессия
С 31.10.1936 по 16.11.1940
начальник депо Прилуки Юго-Западной железной дороги
Место жительства
Около 1938
ст. Прилуки ж.д. дом №12
Рождение ребёнка
После 1938
Дочь: Аушева Галина Степановна
Мать ребёнка: Аушева (Барашкина) Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно