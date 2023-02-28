Шахов Егор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти20.12.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шахов Захар Егорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шахов Иван Егорович
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Сысуева Александра Егоровна
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1943