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Шахов Егор Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

20.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шахов Захар Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шахов Иван Егорович

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шахов Василий Егорович

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Сысуева Александра Егоровна

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шахов Александр Егорович

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шахов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Шахова Наталья Кирсановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Наталья Кирсановна

Смерть
20.12.1943
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