Шахов Захар Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахов Захар Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шахов Егор Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Шахова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Федор Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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