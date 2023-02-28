Шахова (Агапова) Наталья Кирсановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти22.02.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Агапов Кирсан
Мать: Агапова Елена Кирсановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шахов Иван Егорович
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Сысуева Александра Егоровна
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахов Егор Захарович
Смерть
22.02.1982