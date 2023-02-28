Шахова (Агапова) Наталья Кирсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Агапова) Наталья Кирсановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

22.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Агапов Кирсан

Мать: Агапова Елена Кирсановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шахов Иван Егорович

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шахов Василий Егорович

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Сысуева Александра Егоровна

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шахов Александр Егорович

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шахов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Егор Захарович

Смерть
22.02.1982
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