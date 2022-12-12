Андреева Дарья Анисимовна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1916
Сын: Андреев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно