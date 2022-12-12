Андреева Дарья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Дарья Анисимовна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1916

Сын: Андреев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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