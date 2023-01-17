Андреев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1916

Сын: Андреев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Андреева Дарья Анисимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Дарья Анисимовна

Смерть
После 1916
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