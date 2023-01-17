Андреев Александр Александрович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.06.1916
Сын: Андреев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Андреева Дарья Анисимовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916