Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Второй брак
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Сын: Штурмаревич Владимир Антонович
Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович
Мать записана как Надежда Ивановна.
Рождение ребёнка
07.09.1918 ст.
Сын: Штурмаревич Александр Антонович
Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович
Отец не этот Антон Штурмаревич. Этот умер в 1914 году.
Смерть
Неизвестно