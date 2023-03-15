Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна

Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Штурмаревич Антон Станиславович

Волковинцы, Хмельницька область
Второй брак
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Сын: Штурмаревич Владимир Антонович

Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Надежда Ивановна.
Рождение ребёнка
07.09.1918 ст.

Сын: Штурмаревич Александр Антонович

Отец ребёнка: Штурмаревич Антон Станиславович

Волковинцы, Хмельницька область
Отец не этот Антон Штурмаревич. Этот умер в 1914 году.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.