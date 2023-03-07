Штурмаревич Антон Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штурмаревич Антон Станиславович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

08.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Жена: Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Второй брак
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Сын: Штурмаревич Владимир Антонович

Мать ребёнка: Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
08.09.1914 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.09.1918 ст.

Сын: Штурмаревич Александр Антонович

Мать ребёнка: Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна

Волковинцы, Хмельницька область
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