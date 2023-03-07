Штурмаревич Антон Станиславович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти08.09.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Второй брак
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Сын: Штурмаревич Владимир Антонович
Мать ребёнка: Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна
Смерть
08.09.1914 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1918 ст.
Сын: Штурмаревич Александр Антонович
Мать ребёнка: Майданевская Штурмаревич Надежда Арсеньевна/ Иосифовна / Ивановна