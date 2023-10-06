Константиненко Ефимий Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1898
Дочь: Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1900
Сын: Константиненко Яков Ефимович
Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1903
Сын: Константиненко Дионисий Ефимович
Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1911
Сын: Константиненко Феодосий Ефимович
Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно