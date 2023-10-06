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Константиненко Ефимий Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875

Отец: Константиненко Никифор Власьевич

Мать: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1898

Дочь: Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Константиненко Яков Ефимович

Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Константиненко Дионисий Ефимович

Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Константиненко Феодосий Ефимович

Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Константиненко Марина Ерофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константиненко Марина Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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