Константиненко (Шимко) Марина Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1877
Отец: Шимко Ерофей Кириллович
Мать: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1898
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1900
Сын: Константиненко Яков Ефимович
Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1903
Сын: Константиненко Дионисий Ефимович
Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1911
Сын: Константиненко Феодосий Ефимович
Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно