Константиненко (Шимко) Марина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Шимко) Марина Ерофеевна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

16.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1877

Отец: Шимко Ерофей Кириллович

Мать: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1898

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Константиненко Яков Ефимович

Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Константиненко Дионисий Ефимович

Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Константиненко Феодосий Ефимович

Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Константиненко Ефимий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константиненко Ефимий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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