Шимко Ерофей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
11.01.1871
Жена: Шимко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: Ярмак Евлампия Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1877
Дочь: Константиненко Марина Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1880
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Топольская Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: Шимко Варвара Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1887
Дочь: Шимко Пелагея Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1890
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1891
Сын: Шимко Илья Ерофеевич
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1893
Сын: Шимко Авксентий Ерофеевич
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: Шимко Ольга Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1897
Дочь: Шимко Иулитта Ерофеевна
Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно