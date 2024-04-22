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Шимко Ерофей Кириллович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1871

Жена: Шимко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: Ярмак Евлампия Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1877

Дочь: Константиненко Марина Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1880

Сын: Шимко Гавриил Ерофеевич

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Топольская Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Шимко Варвара Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.05.1887

Дочь: Шимко Пелагея Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Сын: Шимко Николай Ерофеевич

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1891

Сын: Шимко Илья Ерофеевич

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1893

Сын: Шимко Авксентий Ерофеевич

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Шимко Ольга Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1897

Дочь: Шимко Иулитта Ерофеевна

Мать ребёнка: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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