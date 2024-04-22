Шимко Авксентий Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1893
Отец: Шимко Ерофей Кириллович
Мать: Шимко Анна Ивановна
Бракосочетание
20.05.1918
Жена: Шимко Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.01.1919
Сын: Шимко Андрей Авксентьевич
Мать ребёнка: Шимко Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.08.1922
Мать ребёнка: Шимко Ольга Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Смерть
Неизвестно