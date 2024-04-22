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Шимко Авксентий Ерофеевич

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

13.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1893

Отец: Шимко Ерофей Кириллович

Мать: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.05.1918

Жена: Шимко Ольга Тимофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1919

Сын: Шимко Андрей Авксентьевич

Мать ребёнка: Шимко Ольга Тимофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1922

Сын: Шимко Борис Авксентьевич

Мать ребёнка: Шимко Ольга Тимофеевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Смерть
Неизвестно
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