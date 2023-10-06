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Шимко Гавриил Ерофеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1880

Отец: Шимко Ерофей Кириллович

Мать: Шимко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.05.1902

Жена: Шимко Марфа Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Шимко Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1907

Дочь: Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1910

Сын: Шимко Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Шимко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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