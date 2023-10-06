Шимко Гавриил Ерофеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1880
Отец: Шимко Ерофей Кириллович
Мать: Шимко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.05.1902
Жена: Шимко Марфа Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1903
Сын: Шимко Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1907
Дочь: Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1910
Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1912
Мать ребёнка: Шимко Марфа Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно