Шимко (Павлюк) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1883
Отец: Павлюк Андрей Евсеевич
Мать: Павлюк Анна Романовна
Бракосочетание
03.05.1902
Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1903
Сын: Шимко Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич
Рождение ребёнка
12.05.1907
Дочь: Шимко Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич
Рождение ребёнка
08.01.1910
Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич
Рождение ребёнка
24.07.1912
Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич
Смерть
Неизвестно