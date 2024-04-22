Шимко (Павлюк) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимко (Павлюк) Марфа Андреевна

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

28.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1883

Отец: Павлюк Андрей Евсеевич

Мать: Павлюк Анна Романовна

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
03.05.1902

Муж: Шимко Гавриил Ерофеевич

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Шимко Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1907

Дочь: Шимко Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1910

Сын: Шимко Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Шимко Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Шимко Гавриил Ерофеевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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