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Павлюк Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1878

Дочь: Павлюк Анна Андреевна

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Павлюк Давид Андреевич

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1880

Сын: Павлюк Ефимий Андреевич

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1883

Дочь: Шимко (Павлюк) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Назаренко (Павлюк) Христина Андреевна

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Павлюк Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
26.06.1891

Сын: Павлюк Петр Андреевич

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Павлюк Александра Андреевна

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Павлюк Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Павлюк Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич

Круты, Чернігівська область

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