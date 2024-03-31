Павлюк Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1878
Дочь: Павлюк Анна Андреевна
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
18.06.1879
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
25.12.1880
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
28.08.1883
Дочь: Шимко (Павлюк) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
05.03.1886
Дочь: Назаренко (Павлюк) Христина Андреевна
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Павлюк Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
26.06.1891
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Павлюк Александра Андреевна
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Павлюк Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич
Рождение ребёнка
08.08.1897
Отец ребёнка: Павлюк Андрей Евсеевич