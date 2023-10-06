Константиненко Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Константиненко Ефимий Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Константиненко (Константиненко) Фотиния Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Бесараб (Константиненко) Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Степан Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Константиненко (Константиненко) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Иван Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Константиненко (Константиненко) Евпраксия Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич