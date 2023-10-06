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Константиненко Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Константиненко Ефимий Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
25.02.1878

Дочь: Константиненко (Константиненко) Фотиния Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
20.12.1879

Дочь: Бесараб (Константиненко) Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Константиненко Степан Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
20.09.1886

Сын: Константиненко Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
05.11.1889

Дочь: Константиненко (Константиненко) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Константиненко Иван Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Рождение ребёнка
10.01.1896

Дочь: Константиненко (Константиненко) Евпраксия Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

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