Бесараб (Константиненко) Ульяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесараб (Константиненко) Ульяна Никифоровна

Бесараб (Константиненко) Ульяна Никифоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1879

Отец: Константиненко Никифор Власьевич

Мать: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1903

Муж: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1903

Дочь: Неонила Ефимовна

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1906

Сын: Бесараб Максим Ефимович

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Бесараб Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Бесараб Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Бесараб Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Бесараб Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1915

Сын: Бесараб Федор Ефимович

Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close