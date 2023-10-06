Бесараб (Константиненко) Ульяна Никифоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1879
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1903
Дочь: Неонила Ефимовна
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1906
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1908
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1910
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Бесараб Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1915
Отец ребёнка: Бесараб Ефимий Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно