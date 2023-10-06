Бесараб Ефимий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1903
Дочь: Неонила Ефимовна
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1906
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1908
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1910
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Бесараб Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1915
Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно