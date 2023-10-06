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Бесараб Ефимий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1903

Жена: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1903

Дочь: Неонила Ефимовна

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1906

Сын: Бесараб Максим Ефимович

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Бесараб Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Бесараб Иван Ефимович

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Бесараб Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Бесараб Василий Ефимович

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1915

Сын: Бесараб Федор Ефимович

Мать ребёнка: Бесараб Ульяна Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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