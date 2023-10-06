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Константиненко Никифор Власьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Константиненко Ефимий Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1878

Дочь: Константиненко Фотиния Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1879

Дочь: Бесараб Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Константиненко Степан Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1886

Сын: Константиненко Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1889

Дочь: Константиненко Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Константиненко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1896

Дочь: Константиненко Евпраксия Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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