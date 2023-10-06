Константиненко Никифор Власьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1875
Сын: Константиненко Ефимий Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1878
Дочь: Константиненко Фотиния Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1879
Дочь: Бесараб Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1883
Сын: Константиненко Степан Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1886
Сын: Константиненко Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1889
Дочь: Константиненко Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1891
Сын: Константиненко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1896
Дочь: Константиненко Евпраксия Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно