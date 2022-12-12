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Немнонов Федор Герасимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.02.1834

Дата смерти

18.05.1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1834

Отец: Немнонов Герасим Иванов

Мать: Немнонова Татьяна Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.02.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж села Казенный крестьянин Иван Иванов Немнов; воспреемница: Казеннаго крестьянина Тимофея Матьвева Медведева жена ево Прасковья Варламова | Казанская церковь
Смерть
18.05.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
?.05.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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