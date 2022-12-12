Немнонов Федор Герасимов
Место рождения
Дата рождения14.02.1834
Дата смерти18.05.1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1834
Крещение
18.02.1834
воспреемник: Онаго ж села Казенный крестьянин Иван Иванов Немнов; воспреемница: Казеннаго крестьянина Тимофея Матьвева Медведева жена ево Прасковья Варламова | Казанская церковь
Смерть
18.05.1834
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
?.05.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви