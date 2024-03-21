Сенченко Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1792 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г. Там указан возраст 16 лет, что может быть ошибкой, так как в исповедной ведомости за 1793 г. во дворе 55 Андрея ещё нет.
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 109 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=287
Упоминание
1811 ст.
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=596
Смерть
Неизвестно