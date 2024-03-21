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Сенченко Ефросиния Ивановна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Между 1805 и 1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Сенченко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Бракосочетание
До 1787 ст.

Муж: Сенченко Иван Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата бракосочетания определена по исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=950
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Сенченко Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Сенченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г. Там указан возраст 16 лет, что может быть ошибкой, так как в исповедной ведомости за 1793 г. во дворе 55 Андрея ещё нет.
Упоминание
1793 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Сенченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Сенченко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Смерть
Между 1805 и 1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Дата смерти определена по исповедной ведомости за 1806 г. (не найдена во дворе 109) и по дате рождения последнего ребёнка
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