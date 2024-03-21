Сенченко Ефросиния Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиМежду 1805 и 1806 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Бракосочетание
До 1787 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=950
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Сенченко Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г. Там указан возраст 16 лет, что может быть ошибкой, так как в исповедной ведомости за 1793 г. во дворе 55 Андрея ещё нет.
Упоминание
1793 ст.
Исповедная ведомость, двор 55 [ГАЧО 679.1.443] https://www.familysearch.org/search/film/007779777?i=917
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Отец ребёнка: Сенченко Иван Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г.
Смерть
Между 1805 и 1806 ст.
Дата смерти определена по исповедной ведомости за 1806 г. (не найдена во дворе 109) и по дате рождения последнего ребёнка