Федоров Илья Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1917 ст.
Сын: Федоров Павел Ильич
Мать ребёнка: Федорова Надежда Александровна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 05.01.1917 Павел Ильич Федоров Апухлицы отец крестьянин Илья Федорович Федоров Апухлицы мать крестьянская жена Надежда Але... Показать все
Смерть
Неизвестно