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Федоров Илья Федорович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
05.01.1917 ст.

Сын: Федоров Павел Ильич

Мать ребёнка: Федорова Надежда Александровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 05.01.1917 Павел Ильич Федоров Апухлицы отец крестьянин Илья Федорович Федоров Апухлицы мать крестьянская жена Надежда Але... Показать все
Смерть
Неизвестно

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