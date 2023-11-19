Федорова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1901 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Илья Федорович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1917 ст.

Сын: Федоров Павел Ильич

Отец ребёнка: Федоров Илья Федорович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 05.01.1917 Павел Ильич Федоров Апухлицы отец крестьянин Илья Федорович Федоров Апухлицы мать крестьянская жена Надежда Але... Показать все
Смерть
Неизвестно

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