Федорова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1917 ст.
Сын: Федоров Павел Ильич
Отец ребёнка: Федоров Илья Федорович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 05.01.1917 Павел Ильич Федоров Апухлицы отец крестьянин Илья Федорович Федоров Апухлицы мать крестьянская жена Надежда Але... Показать все
Смерть
Неизвестно