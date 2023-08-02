Цыбик София Ильинична
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти12.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Джавлах (Цыбик) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Цыбик Константин Федорович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Золото (Цыбик) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Цыбик Константин Федорович
Смерть
12.10.1892