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Цыбик София Ильинична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1833

Дата смерти

12.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбик Константин Федорович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Джавлах (Цыбик) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Цыбик Константин Федорович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Золото (Цыбик) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Цыбик Константин Федорович

Смерть
12.10.1892

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