Антипина (Антипина) Анна Прокопьевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипина (Антипина) Анна Прокопьевна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Антипин Прокопий Фокич

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
09.01.1859

Муж: Антипин Прохор Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1860

Сын: Антипин Григорий Прохорович

Отец ребёнка: Антипин Прохор Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Антипин Иван Прохорович

Отец ребёнка: Антипин Прохор Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1862

Сын: Антипин Петр Прохорович

Отец ребёнка: Антипин Прохор Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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