Антипина (Антипина) Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Антипин Прокопий Фокич
Мать: не указана
Место жительства
1859
Бракосочетание
09.01.1859
Рождение ребёнка
21.11.1860
Сын: Антипин Григорий Прохорович
Отец ребёнка: Антипин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Антипин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1862
Отец ребёнка: Антипин Прохор Васильевич
Смерть
Неизвестно