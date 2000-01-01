Джиоева Фрося Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955
Отец: Джиоев Аким Иванович
Мать: Нартивоева Машо
Рождение ребёнка
13.11.1976
Дочь: Козаева Эльза Отаровна
Отец ребёнка: Козаев Гоги (Отар) Ревазович
Рождение ребёнка
06.11.1978
Дочь: Козаева Инна (Майа) Отаровна
Отец ребёнка: Козаев Гоги (Отар) Ревазович
Рождение ребёнка
08.03.1981
Сын: Козаев Инал (Гела) Отрович
Отец ребёнка: Козаев Гоги (Отар) Ревазович