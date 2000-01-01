Джиоева Фрося Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джиоева Фрося Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955

Отец: Джиоев Аким Иванович

Мать: Нартивоева Машо

Рождение ребёнка
13.11.1976

Дочь: Козаева Эльза Отаровна

Отец ребёнка: Козаев Гоги (Отар) Ревазович

Рождение ребёнка
06.11.1978

Дочь: Козаева Инна (Майа) Отаровна

Отец ребёнка: Козаев Гоги (Отар) Ревазович

Рождение ребёнка
08.03.1981

Сын: Козаев Инал (Гела) Отрович

Отец ребёнка: Козаев Гоги (Отар) Ревазович

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