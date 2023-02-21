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Козаева Инна (Майа) Отаровна
Козаева Инна (Майа) Отаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1978
Пол
Женский
Отец
Козаев Гоги (Отар) Ревазович
Мать
Джиоева Фрося Акимовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1978
Отец:
Козаев Гоги (Отар) Ревазович
Мать:
Джиоева Фрося Акимовна
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