Козаев Гоги (Отар) Ревазович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1976
Дочь: Козаева Эльза Отаровна
Мать ребёнка: Джиоева Фрося Акимовна
Рождение ребёнка
06.11.1978
Дочь: Козаева Инна (Майа) Отаровна
Мать ребёнка: Джиоева Фрося Акимовна
Рождение ребёнка
08.03.1981
Сын: Козаев Инал (Гела) Отрович
Мать ребёнка: Джиоева Фрося Акимовна