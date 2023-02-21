Козаев Гоги (Отар) Ревазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козаев Гоги (Отар) Ревазович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1976

Дочь: Козаева Эльза Отаровна

Мать ребёнка: Джиоева Фрося Акимовна

Рождение ребёнка
06.11.1978

Дочь: Козаева Инна (Майа) Отаровна

Мать ребёнка: Джиоева Фрося Акимовна

Рождение ребёнка
08.03.1981

Сын: Козаев Инал (Гела) Отрович

Мать ребёнка: Джиоева Фрося Акимовна

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