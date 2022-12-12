Фефелова Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рождения28.10.1872
Дата смерти16.11.1944
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1872
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
21.10.1916
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович
Рождение ребёнка
10.01.1919
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1944