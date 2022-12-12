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Фефелова Прасковья Максимовна

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Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1872

Дата смерти

16.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1872

Отец: Фефелов Максим Борисович

Мать: Фефелова Матрёна Ефимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович

Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович

Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович

Рождение ребёнка
21.10.1916

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович

Рождение ребёнка
10.01.1919

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Егор Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Егор Парфенович

Смерть
16.11.1944
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