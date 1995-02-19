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Тарасов Егор Парфенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1871

Дата смерти

03.09.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1896

Дочь: Ефимия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
21.10.1916

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
10.01.1919

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова Прасковья Максимовна

Смерть
03.09.1933
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