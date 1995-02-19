Тарасов Егор Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1871
Дата смерти03.09.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1896
Дочь: Ефимия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
21.10.1916
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
10.01.1919
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Фефелова Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1933