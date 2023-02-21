Фефелова Матрёна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1872
Дочь: Фефелова Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Фефелов Максим Борисович
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Габова Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Фефелов Максим Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фефелова Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Фефелов Максим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942