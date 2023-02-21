Фефелова Матрёна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова Матрёна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1872

Дочь: Фефелова Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Фефелов Максим Борисович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Габова Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Фефелов Максим Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефелова Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Фефелов Максим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефелов Максим Борисович

Смерть
1942
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