Ковтуненко (Мартыненко) Варвара Феодосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1914
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: Ковтуненко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1919
Дочь: Грымалюк Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ковтуненко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович
Смерть
Неизвестно