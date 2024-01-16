Ковтуненко (Мартыненко) Варвара Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко (Мартыненко) Варвара Феодосиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1914

Муж: Ковтуненко Василий Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: Ковтуненко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1919

Дочь: Грымалюк Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ковтуненко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Ковтуненко Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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