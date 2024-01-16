Ковтуненко Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
13.02.1914
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: Ковтуненко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна
Рождение ребёнка
27.01.1919
Дочь: Грымалюк Вера Васильевна
Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ковтуненко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна
Смерть
Неизвестно