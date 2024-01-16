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Ковтуненко Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ковтуненко Александр Анатольевич

Мать: Ковтуненко Анна Петровна

Бракосочетание
13.02.1914

Жена: Ковтуненко Варвара Феодосиевна

Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: Ковтуненко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна

Рождение ребёнка
27.01.1919

Дочь: Грымалюк Вера Васильевна

Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ковтуненко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Ковтуненко Варвара Феодосиевна

Смерть
Неизвестно
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