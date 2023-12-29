Маматова (Тенишева) Матрена Васильева
Место рожденияRyazan Oblast Russia
Дата рождения1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Маматов Александр Романович
Отец ребёнка: Маматов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Маматов Иван Романов
Отец ребёнка: Маматов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Маматов Роман Тимофеев