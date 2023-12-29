Маматова (Тенишева) Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматова (Тенишева) Матрена Васильева

Место рождения

Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

1695

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Маматов Александр Романович

Отец ребёнка: Маматов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Маматов Иван Романов

Отец ребёнка: Маматов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
1722

Сын: Маматов Василий Романов

Отец ребёнка: Маматов Роман Тимофеев

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