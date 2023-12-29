Маматов Роман Тимофеев
Место рожденияRyazan Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1692
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев
Мать: Маматова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Маматов Александр Романович
Мать ребёнка: Маматова (Тенишева) Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Маматов Иван Романов
Мать ребёнка: Маматова (Тенишева) Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Маматова (Тенишева) Матрена Васильева