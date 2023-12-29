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Маматов Роман Тимофеев

Место рождения

Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

Около 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев

Мать: Маматова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Маматов Александр Романович

Мать ребёнка: Маматова (Тенишева) Матрена Васильева

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Маматов Иван Романов

Мать ребёнка: Маматова (Тенишева) Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1722

Сын: Маматов Василий Романов

Мать ребёнка: Маматова (Тенишева) Матрена Васильева

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