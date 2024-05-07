Шарян Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШарян Светлана

Шарян Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарян Левон Вагашович

Отец ребёнка: Шарян Вагаршак Левонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарян Валерий Вагашович

Отец ребёнка: Шарян Вагаршак Левонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарян Марина Вагашовна

Отец ребёнка: Шарян Вагаршак Левонович

Рождение ребёнка
01.08.1961

Сын: Шарян Алик Вагашович

Отец ребёнка: Шарян Вагаршак Левонович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.