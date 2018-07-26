Шарян Алик Вагашович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1961
Дата смерти26.07.2018
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961
Отец: Шарян Вагаршак Левонович
Мать: Шарян Светлана
Рождение ребёнка
19.02.1988
Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Шарян Константин Аликович
Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
03.03.1992
Дочь: Дыкань (Шарян) Анджелика Аликовна
Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
09.11.2000
Дочь: Шарян Регина Аликовна
Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна
Смерть
26.07.2018