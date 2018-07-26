Шарян Алик Вагашович 01.08.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарян Алик Вагашович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1961

Дата смерти

26.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961

Отец: Шарян Вагаршак Левонович

Мать: Шарян Светлана

Рождение ребёнка
19.02.1988

Сын: Шарян Вагаршак Аликович

Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Шарян Константин Аликович

Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
03.03.1992

Дочь: Дыкань (Шарян) Анджелика Аликовна

Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
09.11.2000

Дочь: Шарян Регина Аликовна

Мать ребёнка: Шарян (Лет) Елена Константиновна

Смерть
26.07.2018

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