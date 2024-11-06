Шарян (Лет) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1968
Отец: Лет Константин
Мать: Лет Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1988
Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Шарян Константин Аликович
Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович
Рождение ребёнка
03.03.1992
Дочь: Дыкань (Шарян) Анджелика Аликовна
Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович
Рождение ребёнка
09.11.2000
Дочь: Шарян Регина Аликовна
Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович