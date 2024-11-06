Шарян (Лет) Елена Константиновна 26.06.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарян (Лет) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1968

Отец: Лет Константин

Мать: Лет Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1988

Сын: Шарян Вагаршак Аликович

Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Шарян Константин Аликович

Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович

Рождение ребёнка
03.03.1992

Дочь: Дыкань (Шарян) Анджелика Аликовна

Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович

Рождение ребёнка
09.11.2000

Дочь: Шарян Регина Аликовна

Отец ребёнка: Шарян Алик Вагашович

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