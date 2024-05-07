Шарян Левон Вагашович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарян Левон Вагашович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарян Вагаршак Левонович

Мать: Шарян Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарян Лиана Левоновна

Мать ребёнка: Шарян Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарян Левон Левонович

Мать ребёнка: Шарян Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарян Яна Левоновна

Мать ребёнка: Шарян Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарян Лариса

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