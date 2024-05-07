Шарян Левон Вагашович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарян Вагаршак Левонович
Мать: Шарян Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарян Лиана Левоновна
Мать ребёнка: Шарян Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарян Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарян Яна Левоновна
Мать ребёнка: Шарян Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарян Лариса