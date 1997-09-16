Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна

Место рождения

Омская область

Дата рождения

22.03.1917

Дата смерти

16.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1917

Отец: Багнюк Дмитрий Васильевич

Мать: Багнюк Мария Петровна

свидетельство о рождении 21от 25.03.1917 запись в метрических книгах о рождении место рождения д. Кутузовка, Дубровского с/с, Щербакульского района, Омской области
Бракосочетание
21.01.1937

Муж: Ротарь Антон Николаевич

Дубровка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
свидетельство о браке ФЕ 020248 (повторное) выдано 05.06.1948
Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Ротарь Алексей Антонович

Отец ребёнка: Ротарь Антон Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротарь Антон Николаевич

Скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.1997
Омск, город Омск, Омская область
Свидетельство о смерти I-КН 351550 выдано 17.09.1997 отдел ЗАГС Администрация Ленинского административного округа г. Омска Причина смерти: Естественная смерть/старость, хроническая сердечно-сосудиста... Показать все
Похороны
Неизвестно

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