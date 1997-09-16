Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна
Место рожденияОмская область
Дата рождения22.03.1917
Дата смерти16.09.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1917
Отец: Багнюк Дмитрий Васильевич
Мать: Багнюк Мария Петровна
свидетельство о рождении 21от 25.03.1917 запись в метрических книгах о рождении место рождения д. Кутузовка, Дубровского с/с, Щербакульского района, Омской области
Бракосочетание
21.01.1937
Дубровка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
свидетельство о браке ФЕ 020248 (повторное) выдано 05.06.1948
Рождение ребёнка
07.07.1938
Отец ребёнка: Ротарь Антон Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротарь Антон Николаевич
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Смерть
16.09.1997
Омск, город Омск, Омская область
Свидетельство о смерти I-КН 351550 выдано 17.09.1997 отдел ЗАГС Администрация Ленинского административного округа г. Омска Причина смерти: Естественная смерть/старость, хроническая сердечно-сосудиста... Показать все
Похороны
Неизвестно