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Ротарь Антон Николаевич

Место рождения

Кутузовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ротарь Николай

Мать: не указана

Кутузовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
родился в д. Кутузовка, Дубровского с/с, Щербакульского района, Омской области
Бракосочетание
21.01.1937

Жена: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна

Дубровка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
свидетельство о браке ФЕ 020248 (повторное) выдано 05.06.1948
Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Ротарь Алексей Антонович

Мать ребёнка: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна

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Смерть
Неизвестно

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