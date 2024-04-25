Ротарь Антон Николаевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ротарь Николай
Мать: не указана
родился в д. Кутузовка, Дубровского с/с, Щербакульского района, Омской области
Бракосочетание
21.01.1937
Дубровка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
свидетельство о браке ФЕ 020248 (повторное) выдано 05.06.1948
Рождение ребёнка
07.07.1938
Мать ребёнка: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна
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Смерть
Неизвестно