Багнюк Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багнюк Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багнюк Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
22.03.1917

Дочь: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна

Мать ребёнка: Багнюк Мария Петровна

свидетельство о рождении 21от 25.03.1917 запись в метрических книгах о рождении место рождения д. Кутузовка, Дубровского с/с, Щербакульского района, Омской области
Смерть
Неизвестно

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