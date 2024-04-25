Багнюк Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багнюк Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
22.03.1917
Дочь: Ротарь (Багнюк) Ирина (Ерина) Дмитриевна
Мать ребёнка: Багнюк Мария Петровна
свидетельство о рождении 21от 25.03.1917 запись в метрических книгах о рождении место рождения д. Кутузовка, Дубровского с/с, Щербакульского района, Омской области
Смерть
Неизвестно