Ахременкова Зиновия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахременкова Зиновия Леонтьевна

Место рождения

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ягольникова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ахременкова Агрипина Сергеевна

Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ахременкова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.08.1902

Дочь: Моторина Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович

Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Задоркина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
родилась в с. Вьюнки Наровчатского уезда Пензенской губернии восприемники: Курдин Матвей Варфоломеевич крестьянин с. Вьюнки Воронина Пелагия Васильевна г.Наровчат основание: ф.-182, оп.5, д.225, л.7... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахременков Сергей Емильянович

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