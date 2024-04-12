Ахременкова Зиновия Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ягольникова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ахременкова Агрипина Сергеевна
Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ахременкова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович
Рождение ребёнка
12.08.1902
Дочь: Моторина Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: Задоркина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ахременков Сергей Емильянович
родилась в с. Вьюнки Наровчатского уезда Пензенской губернии восприемники: Курдин Матвей Варфоломеевич крестьянин с. Вьюнки Воронина Пелагия Васильевна г.Наровчат основание: ф.-182, оп.5, д.225, л.7... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно