Моторина (Ахременкова) Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1902
Дата смерти02.05.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович
Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моторина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1974
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
г. Магнитогорск, Правобережное кладбище