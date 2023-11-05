Моторина (Ахременкова) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторина (Ахременкова) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1902

Дата смерти

02.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1902

Отец: Ахременков Сергей Емильянович

Мать: Ахременкова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моторин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моторина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Моторин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторин Иван Михайлович

Смерть
02.05.1974
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
г. Магнитогорск, Правобережное кладбище
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