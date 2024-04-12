Ягольникова (Ахременкова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягольникова (Ахременкова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ахременков Сергей Емильянович

Мать: Ахременкова Зиновия Леонтьевна

Вьюнки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ягольников Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ягольников Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич

Большой Чердак, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягольников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягольникова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягольникова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягольников Яков Алексеевич

Смерть
1996
Наровчатка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область
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