Ягольникова (Ахременкова) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1996
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ягольников Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ягольников Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич
Большой Чердак, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягольников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягольникова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягольникова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Ягольников Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Наровчатка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область