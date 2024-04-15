Бондарь (Квашнина) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1949
Рождение ребёнка
01.10.1950
Рождение ребёнка
30.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно