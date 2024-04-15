Бондарь (Квашнина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Квашнина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.08.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Между 1890 и 1891 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912 ст.

Отец: Квашнин Алексей Степанович

Мать: Квашнина Агриппина (Глафира) Павловна

Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Моисей Евстратьевич

Рождение ребёнка
01.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Моисей Евстратьевич

Рождение ребёнка
30.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Моисей Евстратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Моисей Евстратьевич

Место жительства
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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