Бондарь Моисей Евстратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Моисей Евстратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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